‘Unieke’ boete voor bedrijf waar verongelukte Utrechter Ruiz (15) maaltijden voor bezorgde

Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De bedrijfsleider van het bedrijf, BurgerMe, krijgt een taakstraf aangeboden, omdat hij zich niet aan de wet Kinderarbeid heeft gehouden door de jongen na zeven uur 's avonds in te roosteren. Het is nog niet bekend hoeveel uur die werkstraf bedraagt, later deze maand staat een zogenaamde TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) gepland. Als hij die schikking niet accepteert, moet hij alsnog voor de rechter verschijnen.

Vaker

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie omschrijft de beslissing als ‘redelijk uniek’. Niet eerder legde het OM een bezorgbedrijf een dergelijke boete op én moet een bedrijfsleider op zitting verschijnen. ,,Het bedrijf is vaker gewaarschuwd en beboet, vandaar dit besluit.” Normaal is het controleren van werktijden een taak van de arbeidsinspectie. Maar omdat hier sprake was van en dodelijk ongeval, werd dit een zaak voor het OM en daarmee strafrecht.

De jonge maaltijdbezorger Ruiz stak in het donker en de regen op zijn e-bike rond 20.50 uur de over, toen hij op de Amsterdamsestraatweg werd aangereden door een automobilist die onder invloed was van cannabis. De bestuurder, Thomas H. (22) uit Breukelen, reed in de auto van zijn vader 80 kilometer per uur waar 50 was toegestaan en kon niet meer op tijd remmen. Hij had, door het roken van joints, restanten van drugs in zijn lichaam toen het misging: twee keer zoveel als toegestaan.