Unieke middeleeuwse miniaturen te zien in Museum Catharijneconvent

Column Alstublieft, lieve buschauffeur: blijf toeteren

14:00 O lieve buschauffeur, sorry. Sorry sorry. Ik weet het: ik had niet mogen oversteken. Ik had naar links moeten kijken, naar rechts, nog eens naar links, en toen had ik kunnen zien dat het verkeerslicht voor mij op rood stond en dat u eraan kwam.