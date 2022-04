Unieke middeleeuwse munten uit Hoef en Haag binnenkort te zien in museum Vianen

Een deel van de vijfhonderd middeleeuwse gouden en zilveren munten die in 2017 tijdens graafwerkzaamheden in Hoef en Haag werden gevonden, zijn vanaf 22 april voor het eerst te bewonderen. Het Stedelijk Museum Vianen presenteert een deel van de muntschat.

De munten komen uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, een periode van grote sociale onrust als gevolg van een conflict tussen de Utrechtse bisschop David van Bourgondië en Utrechtse edellieden. Dat conflict resulteerde in de Stichtse Oorlog van 1481-1483. In die jaren zijn de munten begraven in een kookpotje.

Zeer zeldzaam

De vondst biedt volgens het Stedelijk Museum Vianen veel informatie over deze periode én over munten als betaalmiddel, prestigegoederen en bezit. De meeste exemplaren zijn nauwelijks gebruikt en verkeren in ‘uitzonderlijk goede staat’. Ook zit er een aantal zeer zeldzame munten tussen, zoals een unieke munt uit Leeuwarden, een gouden munt van koning Henry VI van Engeland, een Salut d‘Or geslagen in Parijs en munten van bisschoppen en pausen.

Volledig scherm In de muntenschat werden unieke exemplaren gevonden. © William Hoogteyling

De jongste munten komen uit de periode 1481-1482. Vlak daarna is de schat begraven. Het is uniek dat er zo veel net geslagen munten bij elkaar zijn gevonden. Het zou kunnen dat de schat in de grond is gestopt om het tijdens de oorlogstijd in veiligheid te brengen.

Een deel van de munten is vanaf 22 april te zien in het Stedelijk Museum Vianen. Daar krijgen ze de komende jaren een centrale plek. Om het regionale belang van de muntschat te benadrukken, worden in Vianen verschillende activiteiten rondom de munten georganiseerd.

Volledig scherm Een deel van de gevonden munten. © William Hoogteyling

Rijkscollectie

Het andere deel van de munten is over een paar maanden in Leiden te zien, als onderdeel van de nationale collectie archeologie. Dat gebeurt nadat Hoef en Haag, de gemeente Vijfheerenlanden, het Stedelijk Museum Vianen en het Rijsmuseum van Oudheden zich inspanden om de munten deel te laten uitmaken van de rijkscollectie. Daarmee is de Nederlandse staat nu eigenaar van de schat.

Volledig scherm Een deel van de schat. © William Hoogteyling

