Unieke operatie: hond Iza heeft een schedel van titanium

De schrik sloeg Maud Verhoef uit Ridderkerk twee jaar geleden om het hart. Natuurlijk, ze zag zelf ook wel dat haar 3-jarige husky Iza een dikke bult op haar hoofd had. ,,In eerste instantie dacht ik dat ze zich had gestoten of misschien door een wesp was gestoken. Toen die bult maar niet wegtrok, ben ik toch maar even naar de dierenarts gegaan.” Die stuurde haar direct door voor een CT-scan.