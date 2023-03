Universiteit Utrecht ontslaat hoogleraar vanwege grensoverschrijdend gedrag

Van energiela­bel C naar A: bewoners Overvecht gaan akkoord met verduurza­ming sociale huurwonin­gen

Een overgrote meerderheid (94 procent) van de bewoners aan de Campos- en Argentiniëdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is akkoord gegaan met het voorstel van woningcorporatie Portaal om 140 sociale huurwoningen te verduurzamen. Daardoor kunnen de werkzaamheden in mei beginnen.