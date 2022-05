Universiteit Utrecht schiet met 3D-printer schelpdieren in de Waddenzee te hulp

AD-journalist Jan van Dam (30) overleden

De Utrechtse journalist Jan van Dam is woensdag op 30-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Jan was sinds februari 2018 verbonden aan het AD. Hij begon bij AD Utrechts Nieuwsblad als freelance online-redacteur. Daarnaast was hij ook eindredacteur regiosport AD Utrechts Nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant.

