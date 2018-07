Universiteit Utrecht verbiedt alcoholspelletjes studentenvereniging

In de gedragscode zijn de eisen nog eens benoemd. „Zo mag er geen sprake zijn van geforceerd alcoholgebruik of drankspelletjes”, zegt de nieuwe rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. „De introductie moet een warm welkom zijn voor iedereen. Dus tolereren we ook absoluut geen seksisme, discriminatie of vernederingen.”

Andere tijd, andere normen

Daarmee hoopt Kummeling dat excessen tot het verleden behoren. „Ik proef bij de verenigingen een nieuw soort bewustwording. We leven in een andere tijd, met andere normen. En door sociale media ligt alles onder een vergrootglas. Verenigingen zullen wel drie keer uitkijken. Al kan ik natuurlijk geen honderd procent garantie geven.”

Wat voor een student normaal is, kan in de rest van de maatschap­pij misschien als overmatig alcoholge­bruik worden gezien

Niets nieuws

Voorzitter Martijn Grul van Vidius, de koepel van Utrechtse studentenorganisaties, leest eigenlijk ‘niets nieuws’ in de gedragscode. „Ik weet zeker dat alle studentenorganisaties nu al stilzwijgend aan deze code voldoen.” Maar dat rijmt toch niet met het incident bij UAV? „Dat was geen symptoom van structureel seksisme, zo heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen. Het liedjesboek was al geschrapt voordat het in de media naar buiten kwam.”

Bij de Utrechtse verenigingen is volgens Grul ook geen sprake van structureel geforceerd alcoholgebruik. „Het alcoholgebruik verschilt per vereniging. En wat voor een student normaal is, kan in de rest van de maatschappij misschien als overmatig alcoholgebruik worden gezien. Vrijwel alle verenigingen krijgen echter trainingen van Jellinek en Trimbos. Iedereen is zich echt wel bewust van de schadelijke gevolgen.”