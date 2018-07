Universiteit Utrecht: vorige keer duurde de hitte 500.000 jaar

Als de huidige hittegolf een direct verband heeft met de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide), dan kunnen we onze borst nat maken: de vorige keer dat we met zo’n broeikaswereld te maken hadden, duurde het 500.000 jaar voordat er weer enige verkoeling kwam.