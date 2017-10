Uren in de rij voor een jaar gratis donuts

Quote Eens in de zoveel tijd moet je toch iets geks doen in je leven Dave van Leeuwen Dave doet het vooral voor de ervaring en omdat hij het leuk vindt om straks de donuts weg te kunnen geven. ,,Het is toch een luxe product, leuk om zoiets weg te kunnen geven. Eens in de zoveel tijd moet je toch iets geks doen in je leven. Zo’n rij heeft ook wel echt z’n charme. Ik verwacht dat er dingen gaan ontstaan in de rij, geintjes die de hele nacht rondgaan bijvoorbeeld.’’



Het is niet de eerste keer dat de Nieuwegeiner een nacht lang in de rij zit. ,,Tien jaar geleden heb ik het gedaan voor Najib Amhali. Tegenwoordig gaan dat soort kaartjes allemaal digitaal, dat vind ik wel jammer.’’

Spelletjes spelen

Dave is goed voorbereid, hij heeft een winkelwagen bij zich met daarin stoelen, een warme deken, kaartspelen en eten en drinken. ,,Straks komt nog een vriend van mij. Ik hoop dat hij op tijd is. We gaan lekker de hele nacht spelletjes spelen.’’

Terwijl Dave zich installeert, komen nummer twee en drie in de rij aanlopen. Ook deze twee jongens hebben allerlei spullen bij zich. ,,Een tentje, stoelen, Yahtzee en Monopoly. We moeten alleen nog even wat boodschappen halen", aldus Stijn de Boer (16). Zijn vriend David Eijsvogel (16) vertelt hoe dit plan is ontstaan. ,,Ik kreeg het doorgestuurd als grapje, maar ik dacht: 'laten we het gewoon doen'. Stijn wilde meedoen, dus toen hebben we het thuis overlegd. Mijn vader zei: 'Kleed je warm aan en doe je best'.’’

Grote opkomst

Quote Er komen straks twee beveiligers om alles in goede banen te leiden Lucas Rombouts Lucas Rombouts is operations manager van Dunkin' Donuts Nederland, hij houdt rekening met een grote opkomst. ,,Er komen straks twee beveiligers om alles in goede banen te leiden. Ook noteren we de volgorde in de rij om voordringen te voorkomen. De nummer 1 mag morgenochtend ook het lintje doorknippen.’’



,,Ik heb geen schaar bij me’’, grapt Dave. Hij ziet niet op tegen de lange nacht die komen gaat. ,,Ik ben voor FC Utrecht naar Polen gereisd met een bus. Dat was afzien, dit gaat vooral leuk worden.’’ Morgenochtend om 07.00 uur gaat de winkel officieel open. De eerste honderd klanten worden één voor één naar binnen geroepen. Ze moeten dan een doosje donuts kopen en vervolgens worden de persoonlijke gegevens genoteerd en krijgen ze een pas. Met de pas kunnen de gelukkigen een jaar lang elke week een box ophalen met donuts.

In het pand wordt nog volop geklust. Bouwvakkers lopen in en uit met materialen. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat we morgenochtend open gaan, maar geloof me alles is morgenochtend operationeel’’, aldus Lucas.