Utrecht biedt minima voordelige ziektekostenverzekering

Asbest vrijgekomen bij grote brand fabriekspand Amersfoort

11:12 In een oud fabriekspand aan de Soesterweg in Amersfoort heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Bij de brand, die inmiddels onder controle is, kwam ook asbest vrij. Tijdens het nablussen van de voormalige Noack-fabriek is nog altijd sprake van veel rookontwikkeling en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.