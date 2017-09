Utrecht breekt met 'intimiderende' zorgaanbieder

De gemeente heeft het contract met SZD, naar nu bekend is gemaakt, in mei beëindigd. SZD biedt zorg aan mensen met een beperking in Stichtse Vecht en Nieuwegein.

SZD bood zorg aan negen Utrechtse zogeheten wmo-pgb budgethouders. Die cliënten kopen met hun Persoons Gebonden Budget (PGB) zorg in. Naar aanleiding van diverse signalen is daarna onderzoek gedaan bij SZD. Via de Sociale Verzekeringsbank, het buurtteam en de afdeling VTH bereikte de gemeente 'zorgelijke signalen', onder meer dat medewerkers zich intimiderend opstelden.

Protocollen

Eerder constateerde De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) al dat niet altijd werd voldaan aan de randvoorwaarden voor veilige en verantwoorde zorg. Er is gekeken naar de kwalificatie van de medewerkers die zorg leveren, de aanwezigheid van protocollen en zorgplannen, maar ook naar de regeling van klachten en het meten van klanttevredenheid.

Daarbij is vastgesteld dat de geleverde zorg van onvoldoende kwaliteit is. Er is sprake van niet-gekwalificeerd personeel en er zijn ondoorzichtige geldstromen. Het merendeel van de zorgplannen ontbreekt. De Belastingdienst is ver gevorderd in het onderzoek naar ondoorzichtige geldstromen.