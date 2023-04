Utrecht broedt op nieuwe maatregelen tegen zwembadterreur

Personeel bedreigd, uitgeschol­den en belaagd: dit populaire zwembad zet streep door recreatief zwemuurtje

Het personeel van zwembad Den Hommel in Utrecht is de afgelopen maanden meermaals bedreigd, uitgescholden en zelfs fysiek belaagd door jongeren. De overlast was zó groot, dat het recreatiezwemmen voor tieners is geschrapt.