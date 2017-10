Utrecht CS krijgt er ruim 3.000 fietsplekken bij

Hoe de stalling eruit moest zien was niet eenvoudig te bepalen, schrijft projectorganisatie CU2030. ,,Opdracht was om een stalling te maken voor ongeveer 3.000 fietsen. Dat was een uitdaging bij dit lange en smalle gebouw. Fietsenrekken in de lengte was de enige optie. Want zet je de rekken in de breedte, dan ontstaan er in deze stalling allemaal doodlopende paadjes. Dat is niet overzichtelijk en niet veilig."