Utrecht definitief in de race als locatie voor Eurovisie Songfestival

Burgemeester Jan van Zanen reageerde eerder al enthousiast op het voornemen van de Jaarbeurs om zich te melden als festivallocatie. ,,De stad ligt in het centrum van het land, we houden van muziek en cultuur, hebben de spullen in huis.’’

Utrecht is niet de enige stad die na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv in de race is om het Songfestival te organiseren. Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, Den Bosch, Maastricht en Rotterdam hebben zich eveneens gemeld. Onduidelijk is nog of Den Haag meedoet in de strijd.