Utrecht een-na-beste fietsstad ter wereld, zegt Lonely Planet

Nieuwegeiner in grote Gloria Estefan-musical

11:48 Musicalster Darren van der Lek uit de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg is als een van de laatste artiesten toegevoegd aan de cast van de nieuwe musical On Your Feet. Hij is als een kind zo blij om in zijn geboorteregio in een nationale musicalproductie te mogen spelen.