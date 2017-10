Utrecht eert rasartiest Rijk de Gooyer met een plaquette

De Gooyer werkte voor de radio onder meer als komiek en als hoorspelacteur. Vooral zijn Utrechtse typetje Bartels werd beroemd. In 1948 belandde hij bij het ABC-cabaret van Wim Kan. Later trad hij op in tal van televisieseries, vaak samen met Johnny Kraaijkamp. De Johnny en Rijk-show werd een groot succes. Als filmacteur speelde hij onder meer rollen in De Inbreker, In voor- en tegenspoed, Hoogste Tijd en Soldaat van Oranje. De Gooyer won drie Gouden Kalveren. Zijn tweede Gouden Kalf voor Hoogste Tijd in 1995 wierp hij onderweg terug naar huis uit het raam van de taxi in het televisieprogramma Taxi van Maarten Spanjer.