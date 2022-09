Utrecht gaat geen ruimte meer bieden aan omstreden woonconcept Change= met hoge servicekosten

Veertien asielzoe­kers weg uit Wijk bij Duurstede na screening op potentiële overlast

Van de honderd asielzoekers die sinds zaterdagavond in een sporthal in Wijk bij Duurstede worden opgevangen, zijn er nog 86 over. Veertien asielzoekers zijn overgedragen aan het COA na een screening van de hele groep.

31 augustus