Utrecht geniet van fraai herfstweer met warmterecord

Het kan vandaag in Brabant en Limburg zelfs 26 graden worden. Sinds het begin van de weermetingen in 1901 kwam de temperatuur in de tweede helft van oktober tweemaal uit boven de 25 graden: in 1921 en in 1937, beide keren in Maastricht. Op 27 oktober 1937 werd 25,2 graden gemeten en op 18 oktober 1921 zelfs 27,2 graden.

"Dat record uit 1921 zal vermoedelijk niet sneuvelen vandaag, maar de kans dat het meer dan 25,2 graden wordt in bijvoorbeeld Maastricht of Eindhoven is erg groot", aldus een woordvoerder van Weeronline. Als het zover komt, is dat volgens hem ,,ergens in de eerste uren van de middag''. In het dorp Ell, in Midden-Limburg, was het kort na het middaguur al 23,8 graden. ,,Ter vergelijking: in 2015 lag er medio oktober sneeuw in de Limburgse heuvels.''