Utrecht heeft meeste hoogopgeleide koppels van Nederland

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zit Utrecht ver boven het landelijk gemiddelde van 30 procent. In grote steden wonen sowieso veel koppels die hoogopgeleid zijn. Volgens het CBS komt dat doordat mensen daar studeren aan de hogeschool of universiteit, of werken in de stad. Hierdoor is er kans dat ze daar verliefd worden op een medestudent of collega die ook hoger opgeleid is. Maar de minder stedelijke gemeenten zijn bezig met een inhaalslag. Bij hen nam het aantal hoogopgeleiden de afgelopen tien jaar sneller toe dan in de meeste grote steden.