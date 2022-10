Utrecht heeft spijt van weghalen krijtprotesten Vuelta: ‘Achteraf andere overweging moeten maken’

Verbreding A27: Kamerleden schrikken van geheime variant die Utrechts bos spaart

Een deel van de Kamer roept verkeersminister Mark Harbers (VVD) op het matje nu bekend is geworden dat een ‘kansrijk’ alternatief voor de omstreden verbreding van de A27 is ‘weggemoffeld’. In deze variant zou het Utrechtse bos Amelisweerd gespaard worden. Maar dat is nooit gedeeld met Kamer, zo blijkt uit onderzoek van het AD.

