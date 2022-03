Utrecht herdenkt tramaanslag (na twee jaar sobere herdenkingen door corona) nu mét publiek

“Het is goed en belangrijk dat we dit jaar de tramaanslag in brede kring kunnen herdenken. Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift. Om 10.43 uur zijn we een minuut stil voor de slachtoffers en denken we aan hun nabestaanden. Zij leven nog elke dag met een zwaar verlies”, zegt burgemeester Sharon Dijksma.