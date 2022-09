Utrecht in 900 minuten nabouwen met karton? Uitdaging wordt aangegaan in Bibliotheek Neude

Het ‘Wilma-ef­fect’: run op elektri­sche verwarmin­gen en onderne­mers verkopen ineens potkachels

Elektrische kachels zijn niet aan te slepen en terracotta potkachels gaan voor meer dan het dubbele over de toonbank. Wie geen gas wil of kan gebruiken, moet inventief zijn. Het verhaal van Wilma Maree in het AD kreeg een hoop aandacht én navolging. En natúúrlijk zijn er mensen die hier brood in zien.

15 september