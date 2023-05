Utrecht kampioen straatintimidatie: Jerry schaamt zich, maar volgens gemeente is dat niet nodig

Hoera! De meeste meldingen over straatintimidatie worden in Utrecht gedaan! Vorige week moesten we nog constateren dat Utrecht twee plaatsen was gezakt op de ranglijst van aantrekkelijkste gemeenten in Nederland. Maar wat we aan de ene kant verliezen, maken we aan de andere kant dus weer goed.