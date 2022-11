Utrecht kan opgelucht ademhalen: er komen geen lange laagvliegroutes over de regio naar Schiphol

Een orka of een potvis van 30.000 kilo: spoelt zo’n dier aan, dan gaat Lonneke (30) er op af

Een aangespoelde potvis van 30.000 kilo op het strand van Vlieland, een doodzieke, Spaanse orka in Cadzand die ‘de verkeerde afslag nam’. Spoelt er een walvisachtige aan in Nederland, dan doen Lonneke IJsseldijk (30) van de Universiteit Utrecht en haar team de autopsie. ,,Als we ontdekken dat zo’n beestje enorme pijn heeft geleden, dan doet dat me iets.’’

20 november