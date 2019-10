Utrecht kan stroom daklozen niet meer aan en luidt noodklok met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

Een brandbrief is verstuurd over de enorme toestroom van daklozen in de vier grootste steden (G4) van het land. De wachttijd voor onderdak is de afgelopen jaren ‘explosief’ gestegen en geld om dit op te lossen is niet beschikbaar.

Stijgen

,,Onze verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden en daarbuiten de komende jaren zal blijven stijgen”, staat te lezen in de noodoproep. Zij pleiten niet alleen voor meer woningen en financiële steun voor onder meer goede begeleiding. Ook zou volgens de G4 de problematiek verdeeld moeten worden over alle gemeenten en niet alleen de grootste steden, waar veel daklozen heen trekken.

Verder zou landelijk kritisch naar wet- en regelgeving gekeken moeten worden, zodat daklozen ook tijdelijk binnen hun eigen netwerk een oplossing moeten kunnen zoeken, zonder op bureaucratische regelgeving te stuiten.

Grens

Namens de gemeente Utrecht heeft wethouder Maarten van Ooijen de brief ondertekend, die ook naar de ministers Ollongren en Hoekstra en de staatssecretarissen Can Ark en Blokhuis is gegaan. ,,De grens van wat we als G4-steden kunnen oplossen is bereikt. De wachttijd voor onderdak en begeleiding is afgelopen jaar explosief gestegen, ook onder jongeren en gezinnen. Wij vragen het Rijk verantwoordelijkheid te nemen en de trend van stijgende dakloosheid te keren.”

Volledig scherm Maarten van Ooijen, wethouder in Utrecht. © Gemeente Utrecht

Afgelopen tijd hebben de grote steden naar eigen zeggen ‘flink geïnvesteerd’ om de toename op te vangen, onder meer in uitbreiding van de (nacht)opvangplekken en op betere doorstroming. Meer woonruimte is wat hen betreft essentieel om de problematiek op te lossen, niet nog meer opvangplekken. Het aantal dakloze jongeren verdrievoudigde afgelopen jaren. Ook het Leger des Heils maakt zich grote zorgen over de verdubbeling van het aantal daklozen tot 40.000, met een stijging van 10.000 afgelopen 2 jaar.

Bedden

Utrecht biedt iedere dag 230 daklozen een plek in de opvang. Ook leeft een groep daklozen tijdelijk op straat of bij vrienden of kennissen. Utrecht weet niet om hoeveel mensen dit gaat, CBS doet hier onderzoek naar. In totaal heeft Utrecht 218 bedden en in de winter nog zo’n 45 extra. Als het ’s nachts vriest zijn deze extra plekken ook voor daklozen die normaal geen recht hebben op een plek, zoals mensen uit Midden- en Oost Europa. Jaarlijks geeft Utrecht een slordige 80 miljoen per jaar uit aan beschermd wonen en 25 miljoen aan (maatschappelijke) opvang.