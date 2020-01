Utrecht krijgt concurrentie: wie houdt de grootste fietsenstalling van Europa?

NS is vernielin­gen spuugzat: camera’s op station Leidsche Rijn

10:12 Station Leidsche Rijn is al maanden het toneel van vernielingen. Nu weer een serie ruiten is gesneuveld door vandalen, is voor NS de maat vol. Het station krijgt zo snel mogelijk beveiligingscamera’s, om de aanhoudende overlast te stoppen.