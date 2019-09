Utrecht krijgt de eerste prikkelarme circusvoorstelling van Europa: ‘De popcorn bakken we van tevoren’

Zelfs de popcorn zal van tevoren gebakken worden, zodat bezoekers geen last kunnen krijgen van overprikkeling door heftige geuren. En voor wie helemaal prikkelarm voorbereid wil gaan: de organisatie werkt aan een video die op hun website geplaatst zal worden. Zo kunnen mensen vast zien waar ze heen gaan en zich voorbereiden. Zijn dan álle prikkels uit de lucht? „We hopen zoveel mogelijk, maar kunnen natuurlijk niet alle prikkels wegnemen.”



Het Magic Circus krijgt vaker een breed publiek als ouderen, mensen met dementie, gehandicapten en blinden. Dat deze prikkelarme voorstelling nu plaatsvindt, is volgens Out bijzonder: het is de eerste in Europa. „Eigenlijk is het gek dat dit nu pas gebeurt. In Nederland zijn er veel mensen die in meer of mindere mate last hebben van de prikkels die ze in het dagelijks leven ervaren. Dat kan komen doordat ze bijvoorbeeld autisme hebben, of aangeboren- of niet-aangeboren hersenletsel.”