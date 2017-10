Utrecht krijgt veganistische snackbar aan het Vredenburg

Veganistisch

Gezondheid

Dat SNCKBR Utrecht op de plaats van het vermaarde Paradijs komt, is toeval, vertelt Kijl. ,,We waren bezig met een andere locatie, er niet ver vandaan. Die was heel geschikt, maar we kregen er geen vergunning voor. Toevallig kwamen we bij Paradijs terecht. Daar zijn we naar binnen gegaan en de eigenaar gevraagd of het beschikbaar was. Hij zei ‘ja’. Hij vertelde me dat hij eruit wilde. De plek is prachtig.’’