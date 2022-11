Utrecht krijgt waarschijnlijk broodnodig zwembad: ‘De Krommerijn is helemaal vol’

Landelijk lachgasver­bod stap vooruit voor Utrecht, maar gevoel is dubbel bij politie en experts

De aanstaande ban op lachgas is voor de politie tegenstrijdig: het maakt ingrijpen makkelijker, maar zorgt wel voor extra werk. Ook experts hebben er een dubbel gevoel over. Alleen een verbod is namelijk niet genoeg, vinden zij.

16 november