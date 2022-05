Utrecht lijdt gevoelige nederlaag bij rechter: huurprijzen in omstreden project gaan niet omlaag

In oktober 2020 maakte de gemeente Utrecht in een raadsbrief bekend dat Kondor Wessels Projecten (KWP) de huurprijzen bij de Wilhelminawerf 15 procent duurder maakt dan in 2016 met de gemeente zou zijn afgesproken. Wethouder Kees Diepeveen (wonen, GroenLinks) toonde zich ‘onaangenaam verrast’. Ook alle partijen in de gemeenteraad konden er niet over uit dat de ontwikkelaar blijkbaar ‘lak heeft aan de enorme nood aan betaalbare woningen en aan de afspraken die zij aan de raad stuurden’.