Utrecht maakt muziek voor Sint Maarten op benefietconcert in TivoliVredenburg

U-OV wil busbaan niet delen met snelle e-bikes

19:38 Busvervoerder U-OV ziet niks in het idee van GroenLinks om de busbanen in Utrecht open te stellen voor speed-pedelecs, de snelle elektrische fietsen die in de stad op de rijbaan moeten. U-OV vindt het te gevaarlijk, net als verkeerspsycholoog Nathalie van Dijk.