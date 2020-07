Utrecht maakt zich op voor demonstratie Nederland in opstand, grote politiemacht verzamelt zich op Jaarbeursplein

De politie verzamelt zich inmiddels in grote getallen op het Jaarbeursplein. Zowel tientallen politiebusjes als agenten op paarden worden klaargemaakt om te worden ingezet. Ondanks dat de demonstranten elkaar via sociale media oproepen om zich vanaf 15.30 uur in de stad te verzamelen, staat een grote politiemacht nu al paraat.

Incognito

Verbod

Het is de tweede keer in een paar weken tijd dat een demonstratie van Nederland in opstand in Utrecht wordt verboden. Op zondag 21 juni wilde de organisatie ‘de vrijheid vieren’ op het Jaarbeursplein. De Utrechtse burgemeester - toen nog Jan van Zanen - verbood die samenkomst. Van Zanen voerde naast de vrees voor wanordelijkheden ook het niet kunnen handhaven van de 1,5-meterregel aan als reden van het verbod. Nederland in opstand hield zich aan dat verbod, maar plaatste wel bloemen en pamfletten bij het stadskantoor en andere gemeentelijke instellingen in Utrecht.