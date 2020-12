Utrecht Marathon opnieuw uitgesteld vanwege corona, nu tot 2022

update Utrecht betuigt diepe spijt over houding tegenover terugkeren­de Joden: 'Het heelt de wonden niet, maar is wel belangrijk’

17 december De gemeente Utrecht betuigt diepe spijt over de uiterst zakelijke en ongastvrije houding ten opzichte van Joodse inwoners die in 1945 terugkeerden uit een concentratiekamp of van een onderduikadres. Als compensatie hiervoor stelt de gemeente 300.000 euro beschikbaar aan de Joodse gemeenschap in de stad.