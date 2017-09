Utrecht middelpunt van actie Milieudefensie voor eerlijke melk

Als ware het de nationale actie voor Sint-Maarten zitten de 'medewerkers' van het openlucht callcenter van Milieudefensie in Utrecht klaar om de telefoon op te pakken. Met het verschil dat zij zélf aan het bellen slaan en niet voor de natuurramp op het Caribische eilandje maar voor een eerlijke melkprijs.

Oerwoud

,,Wij zijn daarover de afgelopen tijd al met de supermarkten in gesprek geweest, maar ze willen het niet. Daarom doen we het zo", vertelt campagneleider Bart van Opzeeland. ,,Wij willen niet dat er oerwoud wordt gekapt om soja te verbouwen voor de koeien hier. We willen dat de koeien in de wei staan en dat boeren voldoende grond hebben om hun mest kwijt te kunnen. En dat kan: Aldi verkoopt in Zwitserland alleen nog maar duurzame melk."

Milieudefensie heeft deze zaterdagochtend kamp opgeslagen achter het Utrechtse Stadhuis, tegenover de terrassen van café De Zaak en Daen's die tot haar grote teleurstelling leeg blijven op deze regenachtige dag. ,,We dachten nog dat we daar mensen konden aanspreken: als je hier toch zit, kan je misschien ook een telefoontje plegen. Dat is een beetje pech ja", zegt Van Opzeeland enigszins sip.

Quote De Lidl hing eerst op toen ik zei dat ik een klacht wilde indienen over duurzame melk. En de Plus is al geïrriteerd. Acteur Floris Bosma

Zenuwen

En toch weten ze supermarkten al snel op hun zenuwen te werken. ,,De Lidl hing eerst op toen ik zei dat ik een klacht wilde indienen over duurzame melk", vertelt acteur Floris Bosma van de nieuwe Nederlandse film Sing Song. ,,En de Plus is al geïrriteerd. Die verwijzen naar het persbericht van CBL en zeggen dat zij de melkprijs niet bepalen. Beetje jammer dat ze doen alsof hun neus bloedt."