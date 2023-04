Utrecht neemt afscheid van oude regels bijstand: ‘We willen jongeren niet langer achterstellen’

Utrecht gaat jongeren sneller een bijstands­uit­ke­ring geven: ‘Wet werkt in hun nadeel’

De gemeente Utrecht gaat werkzoekende jongeren sneller bijstand toekennen. Dit om te voorkomen dat zij onnodig diep in de schulden komen of buiten beeld raken. De gemeente wijkt hiermee af van de huidige Participatiewet en doet een dringende oproep aan het Rijk om deze wet snel te herzien. „De regelgeving werkt sterk in hun nadeel en drijft jongeren in de schulden of richting dakloosheid.”