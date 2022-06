Utrecht onderzoekt hoe zeer opvallende gokreclames geweerd kunnen worden uit straatbeeld

Een groot deel van de gemeenteraad, met de PvdA voorop, liet donderdagmiddag in het vragenuur weten dat grote reclame-uitingen voor ‘ongewenste vercommercialisering en verrommeling’ van de openbare ruimte zorgen. ,,Gokken is verslavend, heeft een negatief effect op de gezondheid en het is onwenselijk dat het zo wordt gepromoot in de openbare ruimte,’’ zei PvdA-leider Rick van der Zweth.

Wethouder Susanne Schilderman was dit met de partijen eens. Ze liet weten te gaan kijken hoe dergelijke reclame-uitingen kunnen worden ingeperkt. Volgens de wethouder sluit dit ook aan bij het onlangs gesloten coalitieakkoord, waarin is afgesproken hier meer actie op te ondernemen. ,,We gaan kijken hoe we de reclameverordening en de beleidsregels rondom steigerdoekreclame kunnen inperken.’’

Tilburg stelt nieuwe eisen

Onlangs werd bekend dat Tilburg geen gokreclame meer gaat toestaan in bushokjes en op de reclamezuilen. Schilderman zei dat Tilburg dit kan doen omdat hun exploitatievergunning afloopt. In een aanbesteding kunnen zij nieuwe eisen stellen. Voor de gemeente Utrecht is het echter nog lang niet zo ver, de huidige concessie heeft nog een looptijd tot 2033. Hier onderuit komen zou dan ook juridische en financiële consequenties hebben.

De discussie of gokreclames verboden moeten worden, wordt al tijden breed gevoerd. Woensdag werd bekend dat er voor gokreclames geen oud-voetballers of andere bekende Nederlanders meer mogen worden ingezet. Daarnaast werkt de minister nog aan een landelijk verbod voor ongerichte gokreclames en de gokbranche zelf heeft aangegeven te willen stoppen met reclames in bushokjes en langs snelwegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.