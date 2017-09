Utrecht ook in actie voor Sint Maarten

Leerlingen op basisscholen zetten zich in door flessen te verzamelen, te knutselen voor het goede doel, nagels te lakken of door sponsoracties te houden waarvan de opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Op basisschool De Regenboog in Utrecht heeft meester Arie beloofd zijn haar te laten millimeteren voor Sint Maarten.

Op college de Heemlanden in Houten stonden de leerkrachten vanochtend aan de deur van hun school om bij de leerlingen te collecteren. Vooraf was de ouders gevraagd of de kinderen een bijdrage mochten leveren. ,,Als we allemaal één euro geven, hebben we al 1.500 euro voor Sint Maarten’’, aldus rector-bestuurder Dick Looyé op de website van de school. Daar wordt later vandaag ook de opbrengst bekendgemaakt.