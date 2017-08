Utrecht overweegt geen anti-terreurobstakels

Volten: ,,We hebben voortdurend overleg met politie en justitie over het dreigingsbeeld. Dat kan natuurlijk veranderen, maar op dit moment is het niet zodanig dat we maatregelen willen nemen.''



Rotterdam maakte vandaag bekend op de Witte de Withstraat en de Meent palen en bloembakken te plaatsen die moeten verhinderen dat terroristen met auto's op het publiek in kunnen rijden. Bij de herinrichting van de Coolsingel gebeurt binnenkort hetzelfde.