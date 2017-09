Utrecht pakt duurzaamheidsprijs met mobiliteitsbeleid

Utrecht scoort in Nederland het beste op het gebied van duurzame mobiliteit. De gemeente werd vandaag uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017.

Utrecht hield dit jaar Den Haag en Culemborg achter zich en neemt de ereplaats over van de vorige winnaar, de gemeente Harlingen. De gemeente heeft de prijs vooral te danken aan het grote aantal deelauto’s en laadpalen, maar ook aan het lage aandeel autogebruik.

De Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is verheugd met de prijs. „Het is heel mooi dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt. We werken samen met bewoners en bedrijven om ons nieuwe mobiliteitsplan om te zetten in concrete acties, van deelauto’s en laadpalen tot elektrische bussen en uitstootvrije bevoorrading van winkels in de binnenstad.”

De gemeente Utrecht nam de wisseltrofee tijdens het symposium Duurzaamheid in Mobiliteitsbeleid in ontvangst van Wim van Tilburg, directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). CROW-KpVV is de organisator van deze prijsuitreiking.

Duurzamer dan Den Haag en Culemborg

Gemiddeld scoorde de gemeente Utrecht het hoogst op de totale duurzaamheidsscore met een 6,9. Daarmee is de gemeente Utrecht in 2017 als eerste geëindigd, voor de overige genomineerden: de gemeente ’s-Gravenhage en de gemeente Culemborg.

De score is opgebouwd uit verschillende deelscores. Het grote aantal deelauto's en laadpalen en het lage aandeel autogebruik levert de gemeente het rapportcijfer 8,9 op. Daarnaast scoort Utrecht hoog met het mobiliteitsplan dat zij vorig jaar lanceerde: Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar: Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Hiervoor kreeg de gemeente een 7,9.