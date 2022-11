Utrecht pakt lange wachtlijst voor hiv-preventiepil aan met jaarlijkse investering van 250.000 euro

De gemeente Utrecht pakt de wachtlijst voor de hiv-preventiepil deels aan door jaarlijkse 250.000 euro uit te trekken. Het geld is ook bedoeld om de zorg rond seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) te verbeteren.

Afgelopen voorjaar bleek dat de wachtlijst bij gezondheidsdienst GGD Utrecht voor de hiv-preventiepil PrEP lang is. De Utrechtse politiek toonde zich bezorgd en vroeg wethouder Eelco Eerenberg (D66) hier iets aan te doen. Het preventieve middel is met name bedoeld voor groepen met een verhoogd besmettingsrisico, zoals homoseksuele mannen met wisselende bedpartners en sekswerkers. In afwachting van het middel raakten sommige mensen die op de wachtlijst stonden, geïnfecteerd.

Omdat het Rijk met te weinig geld over de brug komt voor seksuele gezondheidszorg in Utrecht, investeert de gemeente nu zelf jaarlijks 250.000 extra. Met dit bedrag zijn er vanaf volgend jaar 500 soa- en seksualiteitsconsulten en 500 PrEP-consulten méér mogelijk voor inwoners van Utrecht. De wachtlijst in de regio Utrecht voor de hiv-preventiepil kan zodoende deels worden weggewerkt.

Overige 25 gemeenten

De regio Utrecht kampt volgens de gemeente al jaren met de nadelige gevolgen van een oude verdeelsleutel die het Rijk hanteert. Die verdeelsleutel doet geen recht aan de inwoneraantallen en doelgroepen in de regio. ,,Hierdoor kunnen minder mensen bij de soa-poli terecht dan in veel andere regio’s,’’ aldus de gemeente.

Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Utrecht is blij met het extra geld. De investering van de gemeente Utrecht lost de problemen echter niet op voor de 25 andere gemeenten in het verzorgingsgebied van de GGD, zegt Rigter. ,,We verwachten van het ministerie van VWS dat zij zorgt voor een goede regeling met voldoende budget. Pas dan kan GGD regio Utrecht de seksuele gezondheid van al onze inwoners daadwerkelijk verbeteren.’’

