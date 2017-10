Utrecht praat met omstreden actiegroep over 'foute' straatnamen

De actiegroep diende vorig jaar bij de gemeente een verzoek in om de J.P. Coenstraat in de wijk Lombok te veranderen, omdat Coen ‘een koloniale massamoordenaar was die de hele bevolking van de Molukse Bandaeilanden uitroeide ten gunste van handelsbelangen’.

Ook daarna liet de groep geregeld van zich horen. Deze zomer stuurde De Grauwe Eeuw op dreigende toon een brief naar Rijkswaterstaat over de Coentunnel. Onlangs deed de club aangifte vanwege een kinderfeest met een cowboythema in het Utrechtse muziekpaleis TivoliVredenburg.

De gemeente zei vorig jaar niet bereid te zijn om op het verzoek van naamsverandering van de J.P. Coenstraat in te gaan. Wel heeft de gemeente nadien een ‘werkgroep straatnamen’ ingesteld, waarin onder meer De Grauwe Eeuw zitting heeft. Andere deelnemers aan de werkgroep zijn de Universiteit Utrecht, het centrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken Art 1. Midden Nederland, de Indische Kwestie, Stichting KUKB en de Antifascistenbond.

Quote De Grauwe Eeuw is een uiterst schimmige club, zonder gezicht en ze zijn onbereikbaar Dimitri Gillisen, VVD Volgens de gemeente is het doel van de werkgroep ‘na te denken over mogelijkheden om het bewustzijn te vergroten’ over het koloniale verleden van Nederland bij bepaalde straatnamen in Utrecht. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de reputatie van De Grauwe Eeuw wel bekend, maar is ‘deze groep slechts één van de zeven partijen' die meepraat.

Dialoog

De VVD vindt het echter onbegrijpelijk dat de gemeente ‘met dit soort onfrisse clubs samenwerkt’. ,,Het is onacceptabel om dreigende taal uit te slaan naar ambtenaren,’’ zegt fractievoorzitter Dimitri Gilissen, doelend op de brief aan Rijkswaterstaat. ,,Dit is genoeg reden om niet met zo’n club samen te werken. Ze hebben er voor zover ik weet geen afstand van gedaan. Het is een uiterst schimmige club, zonder gezicht en ze zijn onbereikbaar.’’ De partij gaat donderdag vragen stellen tijdens het vragenuur.

Lijsttrekker Klaas Verschuure van D66 vindt bedreiging naar ambtenaren eveneens ongeoorloofd. Hij ziet er aan de andere kant niet direct kwaad in als de gemeente met de actiegroep in gesprek gaat over het koloniale verleden. ,,Dialoog is altijd goed.’’