Utrecht probeert zich vanaf nu te verkopen als hét hart van gezondheid, maar hoe kansrijk is die campagne?

MET VIDEO Zo bereiden de activisten van Extinction Rebellion zich voor op een nieuwe blokkade van de A12

In een zaaltje, op de bovenverdieping van een artistieke broedplaats in Utrecht, bereiden meer dan honderd ‘rebellen’ zich voor op een nieuwe klimaatactie van Extinction Rebellion. Het is een van de laatste actietrainingen voor de zesde blokkade van de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag, komende zaterdag.