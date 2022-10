Utrecht reageert op statushouders die stoppen met werken na krijgen van huis: ‘Het is spijtig’

Inschrij­ving regionale popcompeti­tie Parel van de Betuwe 2023 geopend

Ook in 2023 strijden bands en artiesten in de Gelderlandfabriek in Culemborg om de eer en de prijzen tijdens de regionale popcompetitie Parel van de Betuwe. De inschrijving voor de 32ste editie is maandag geopend. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

10 oktober