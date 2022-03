Utrecht realiseert 200 opvangplekken voor asielzoekers uit Ter Apel

Holland Casino

Het voormalige pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan was eerder in beeld als opvanglocatie, maar viel toen af omdat er een ingrijpende verbouwing nodig was om het gebouw brandveilig te maken. Inmiddels is geconcludeerd dat de locatie wel geschikt en veilig te maken is voor een opvangperiode van vier weken. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht worden er extra maatregelen genomen om de brandveiligheid te waarborgen.