‘Utrecht, Rotterdam en Den Haag moeten opgaan in Nieuw Amsterdam’

Justitie: Bezorger zat in complot bij diefstal politie-uniformen

10:59 De brute beroving van een pakketbusje afgelopen februari in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is volgens het Openbaar Ministerie in scène gezet. De pakketbezorger, die zou zijn opgesloten in zijn eigen busje, zou in het complot zitten. Bij de roof werden politie-uniformen buitgemaakt.