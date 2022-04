Utrecht schrikt, omstreden verbreding A27 ligt ineens weer op tafel: dit is waarom dat nu gebeurt

Wat is er nu precies aan de hand?

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde donderdag een brief naar de Tweede Kamer met de aankondiging dat het zogenaamde tracébesluit ter voorbereiding van de verbreding van de A27 wordt doorgezet. Hij noemt het daarbij ‘begrijpelijk’ dat de keuze voor het aanpakken van de Ring Utrecht de gemoederen bezighoudt maar wijst op het belang van woningbouw, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.,,Er is nog geen alternatief voor de verbreding voorhanden, hierover zijn we met provincie en gemeente Utrecht nog wel in gesprek.”