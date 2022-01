Utrecht snijdt beleggers de pas af: koopwoningen tot 440.000 euro mogen straks niet meer worden verhuurd

Met de invoering van zogenoemde ‘opkoopbescherming’ wil het gemeentebestuur particuliere beleggers op de woningmarkt vanaf half maart de pas afsnijden. De laatste jaren hebben deze beleggers op grote schaal woningen opgekocht, met als gevolg dat het aanbod van koopwoningen in Utrecht voor particulieren flink is teruggelopen. Die ontwikkeling heeft de toch al enorme schaarste op de woningmarkt alleen maar nóg verder in de hand gewerkt, met bovendien ook weer extra prijsstijgingen tot gevolg.