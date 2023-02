Utrecht staat het verscheuren van koran toe: ‘Juist nu bewust van emoties, maar niet strafbaar’

column Laat Willem Slok nooit een hippe winebar worden, het café is Utrechts cultureel erfgoed

Willem Slok in de Korte Koestraat is zo’n cafeetje waar je al jaren over de vloer komt. Is dat niet zo, dan heb je er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ton van den Berg behoort tot de eerste categorie. In al zijn jaren op de barkruk kon hij niet bevroeden ooit mede-eigenaar te worden van het café. Dat is hij inmiddels vijftien jaar en dat viert hij morgen in Slok.

11 februari