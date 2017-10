Utrecht staat in de rij voor een avondje griezelen in spookhuis The Wall

Het mega-spookhuis in The Wall lijkt een hit te worden. Zaterdag, op de tweede avond, was het uitverkocht. Het publiek stond geduldig in de rij om zich eens flink bang te laten maken.

Voordat het griezelen een aanvang kan nemen, sta je een halfuur in de rij tussen hekjes die we kennen van de Efteling. Ook dáár heb je het ervoor over, om een beleving te ondergaan. Of tenminste mee te kunnen praten over een attractie.

Hier in Leidsche Rijn heet de attractie Halloween Nightmares. Het ‘grootste spookhuis van de Benelux’ is hier te vinden in The Wall langs de A2. Waar het jarenlang griezelig stil is geweest, waarmee investeerders hun ergste nachtmerries waarheid hebben zien worden, maar waar nu toch echt weer eens van een heuse publiekstrekker kan worden gesproken.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In de rij voor het spookhuis in The Wall, tussen hekken zoals we die kennen van de Efteling. © Marnix Schmidt

Uitverkocht

Vrijdag, op de eerste dag dat het spookhuis voor publiek open was, werden rond de 300 bezoekers genoteerd. Deze zaterdagavond is het zelfs stijf uitverkocht. Dat wil zeggen dat tussen de 500 en de 600 bibberende gasten, 95 per uur om precies te zijn, door de horrorkamers trekken.

Het creatieve brein achter dit alles, Dion Varossieau, staat dan ook handenwringend van genoegen bij de entree. Vrijdagavond zijn er vijf hyperventilerende gasten naar buiten geleid, vertelt hij trots, en ééntje moest zelfs per ambulance naar het ziekenhuis worden afgevoerd omdat de rolberoerte waarin deze vrouw zich had geschrokken was overgegaan in een toestand van shock. ,,Nou, dan heb ik mijn werk goed gaan.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een chirurgische martelkamer, populaire scene in menig horrorfilm. © Marnix Schmidt

Onder de zestien mag je niet naar binnen zonder begeleiding van een volwassene. Veel bezoekers zijn tieners en jongvolwassenen, liefhebbers van het genre of gewoon nieuwsgierigen naar ‘weer eens iets anders’ dan een avondje naar de kroeg of de nieuwe verfilming van Stephen Kings It in de bioscoop gaan zien. (Spoiler alert:) De vader met zijn zoon vóór ons in de rij verklappen alvast, dat aan het einde van de spooktocht langs je diepste angsten een draaiende kettingzaag wacht, die je misschien wel van één van je ledematen berooft.

Spanning

Maar zo erg is het niet, en wordt het ook nergens. Feit is, dat de spanning nooit ondraaglijk wordt, hoewel de stuipen je wel degelijk een paar keer flink op het lijf worden gejaagd. Dat gebeurt dan door één van de 40 ingehuurde acteurs, die verkleed als clown, acrobaat, konijn of freak, compleet met schelle schaterlach en bloederige vingers en druipende mondhoeken, plotseling uit het donker opdoemen en je vol in het gezicht toeschreeuwen. Je wéét dat het gaat gebeuren, en toch schrik je; wie graag horrorfilms kijkt, die doet het erom.

De aankleding van Neerlands grootste spookhuis, dat moet gezegd, is prachtig. Met alle horrorclichés wordt tot in de kleinste details gespeeld. Denk aan doodshoofden, spinrag, mistflarden, poppen die een been of een arm missen, doodskisten, kroonluchters met zwak flakkerende lampjes, beenderen, een hobbelpaard (met hysterisch lachende clown erin), de cijfers 666 op wandjes gekalkt die de smalle gangetjes suggereren van een spookhotel, waar achter elke deur zich iets gruwelijks voordoet. Op gezette tijden in de route zijn er trouwens nooduitgangen gemaakt, zodat wie écht niet verder durf er een ontsnapping mogelijk is.

Kettingzaag

Zoals gezegd, wacht na drie kwartier aangenaam griezelen in Halloween Nightmares de jankende kettingzaag en tenslotte de bar, waar je nog een glaasje kunt drinken om de zenuwen weer in balans te brengen. En waar we ons realiseren, dat de 1200 levende krekels waartegen de Partij voor de Dieren bezwaar maakt, ons volledig zijn ontgaan.

Bedenker van dit alles Dion Varossieau verdient zijn geld in het dagelijks leven met het ontwerpen van schoenen voor bekende Nederlanders. Hij houdt zelf niet van horror, maar wél van het vormgeven van belevingen. In dit geval van ‘angst’. Angst, die je met plezier kunt ondergaan.