Utrecht-supporters over mislopen Europees voetbal na beslissing KNVB: ‘We zijn boos, woest, laaiend’

FC Utrecht grijpt op twee fronten naast een Europees ticket in een seizoen dat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet meer wordt uitgespeeld. Er komt geen bekerfinale tegen Feyenoord. FC Utrecht staat op de ranglijst van de eredivisie drie punten achter op Willem II, maar heeft een duel minder gespeeld en een beter doelsaldo dan de nummer vijf uit Tilburg, die wél Europa in mag.

Den Hartog vindt dat het besluit van de KNVB om Utrecht niet Europa in te laten gaan niet is uit te leggen. ,,Het is echt ongelofelijk. Wat een amateuristische bende bij de KNVB. Dit valt toch niet te verkopen. Ze doen een stemming, maar die respecteren ze vervolgens niet. Achttien man wil patat, negen een ijsje en negen maakt het niet uit. En dan zegt de KNVB: we nemen toch maar een ijsje. Leg het mij maar uit. Dan kun je toch niet zo’n besluit nemen?”

Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren wil de geschrapte bekerfinale na 1 september alsnog laten spelen en stapt naar de de rechter en de Europese voetbalbond UEFA om het besluit van de KNVB aan te vechten. Volgens Den Hartog is de KNVB-beker de voetbaltrots en een echte prijs. Het lijkt de bond niets uit te maken. ,,Het is echt één grote vriendjespolitiek. Dat is voor mij wel heel duidelijk.”

Cadeautje

,,We hebben de laatste jaren altijd de play-offs gehaald, diverse keren de beker gewonnen. We hebben het over serieus geld, hè. Zes miljoen startgeld, plus de miljoenen van de wedstrijden”, vervolgt Den Hartog ,,Dit is een cadeau van de KNVB aan Feyenoord. Wij grijpen overal naast. Een mooi cadeautje voor ons 50-jarig bestaan, maar niet heus.”

Den Hartog staat achter het idee om de finale alsnog te spelen. ,,We kunnen de bekerfinale best na 1 september spelen. Dan maak je de bekercompetitie gewoon af. Dat is het eerlijkste, maar dat gebeurt niet. Het is onbegrijpelijk. Het is volksverlakkerij. We zijn erg boos, laaiend zelfs.”

Eerlijk

Ook bij supportersvereniging True Support is de boosheid en teleurstelling groot. Voorzitter Christian van der Mark vindt dat de objectiviteit en transparantie ver te zoeken zijn. ,,Er moeten beslissingen worden genomen vanwege de coronacrisis, maar dan wel op een eerlijke en transparante manier. Daar heeft het ernstig aan geschort. We zijn boos, woest, laaiend, maar er is ook ongeloof. Ook over de manier waarop het is gegaan. Op een gegeven moment hebben de clubs de kans om vragen te stellen, maar dat werd afgekapt. Het is geen objectief en transparant verhaal.”

Ook Van der Mark wijst naar de twee kansen op Europees voetbal. Via de beker en de eindstand, maar die kansen zijn Utrecht allebei ontnomen. ,,Op alle fronten krijgen we niets. En dat is niet terecht. Feyenoord krijgt de plaats in de groepsfase cadeau. Het is extra zuur om in een jaar dat je vijftig jaar wordt geen Europees voetbal te spelen. Het zou een mooi cadeautje zijn, maar het gaat niet door.”

Van der Mark geeft Van Seumeren groot gelijk om naar de rechter te stappen. ,,Als je het van een afstandje bekijkt, moet het een kans van slagen hebben. Het gaat over gebrek aan objectiviteit en transparantie. De UEFA heeft gezegd dat de competitie op een eerlijke en transparante manier beëindigd moet worden. Nu wordt FC Utrecht buitenspel gezet en dat kan niet.”